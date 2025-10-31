Cuaca Jogja Hari Ini: Siang dan Sore Hujan Ringan

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 06:30 WIB
Prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Yogyakarta. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (31/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Berawan
Sore: Cerah berawan
Malam: Udara kabur

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Udara kabur

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 31 Oktober 2025. Siang dan sore hujan.
