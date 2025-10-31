Bulog Salurkan Bansos Beras dan Minyak Goreng Kepada Warga Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Kanwil Yogyakarta meluncurkan bantuan pangan untuk para penerima bantuan pangan (PBP) pada Kamis (30/10).

Sebanyak 328.770 PBP di Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mendapatkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Penerima bantuan masing-masing akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng alokasi Oktober dan November 2025.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil yogyakarta Dedi Aprilyadi mengungkapkan harapannya terkait pemberian bansos ini.

"Perum Bulog Kanwil Yogyakarta berharap program bantuan pangan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya.

Program bantuan pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran PBP sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, pengendalian gejolak harga dan inflasi dan perlindungan terhadap produsen dan konsumen.

Di Jogja, penyaluran bantuan mengacu pada By Name By Address (BNBA) 2025 yang diterima Perum Bulog dari Badan Pangan Nasional dengan total 328.770 PBP.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Syam Arjayanti mengatakan program pemerintah ini juga berdampak baik bagi petani di DIY.