DPKP DIY Mewanti-wanti Penerima Bantuan Pangan: Jangan Dijual untuk Rokok dan Judol
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 328.770 penerima bantuan pangan (PBP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerima bantuan pangan.
Ribuan PBP tersebut berhak menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng alokasi Oktober dan November 2025.
Berdasarkan data, jumlah PBP di DIY menurun dari 331.795 menjadi 328.770 penerima.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Syam Arjayanti mewanti-wanti agar masyarakat penerima bantuan menggunakan bantuan pangan dengan bijak.
"Harapannya tidak dijual lalu dibelikan rokok atau malah untuk judi online," katanya, Jumat (31/10).
Dia berharap bantuan pangan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga.
Adapun penyaluran bantuan mengacu pada By Name By Address (BNBA) Tahun 2025 yang diterima dari Bapanas dengan total 328.770 PBP.
DPKP DIY memperingati penerima bantuan pangan untuk bijak memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
