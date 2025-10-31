Cuaca Ekstrem Melanda Jogja, Baliho Menimpa Mobil dan Juru Parkir

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 19:52 WIB
Baliho ambruk di Mergangsan, Kota Yogyakarta pada Jumat (31/10). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat siang (31/10).

Berdasarkan data BPBD DIY, di Kabupaten Sleman terdapat tiga unit rumah rusak, dua titik pohon tumbang dan satu titik mati listrik karena cuaca ekstrem. 

Di Kota Yogyakarta cuaca ekstrem mengakibatkan tujuh titik terjadi pohon tumbang, gangguan jaringan listrik dan internet serta satu baliho roboh.

Kemudian, di Kabupaten Bantul terjadi sepuluh titik pohon tumbang dan kerusakan pada rumah serta tempat usaha. 

Di Kabupaten Kulon Progo terjadi pohon tumbang dan kerusakan pada satu unit rumah.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung mengatakan baliho roboh akibat cuaca ekstrem terjadi di Jalan Tamansiswa, Kemantren Mergangsan. 

"Papan nama menimpa dua orang petugas parkir dan dua unit mobil," katanya.

Kedua korban mengalami luka-luka karena tertimpa baliho.

Cuaca ekstrem melanda hampir merata di seluruh wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kota Jogja, ada baliho yang roboh.
