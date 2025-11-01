JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 1 November 2025

Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 1 November 2025

Sabtu, 01 November 2025 – 06:51 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 1 November 2025 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (1/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Baca Juga:

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Udara kabur

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 1 November 2025. Seharian turun hujan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja Cuaca hari ini prakiraan Cuaca hari ini prakiraan cuaca cuaca Yogyakarta cuaca Sleman prediksi cuaca hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU