Puluhan Pohon Tumbang Karena Hujan Lebat di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat sore (31/10) menimbulkan sejumlah dampak merata di berbagai wilayah.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, sebanyak 26 titik dilaporkan terdampak, terdiri dari 23 titik pohon tumbang dan tiga titik dampak langsung angin kencang.

Proses penanganan dan pendataan oleh tim BPBD masih terus berlangsung sehingga jumlah titik terdampak bisa berubah menyesuaikan perkembangan di lapangan.

Komandan Pusdalops PB BPBD Bantul Aka Luk Luk Firmansyah mengatakan lokasi yang terdampak cuaca ekstrem tersebar di Kecamatan Kasihan, Pandak, Pleret, dan Piyungan.

Beragam objek ikut terdampak, mulai dari rumah warga, akses jalan, jaringan listrik, kendaraan bermotor, fasilitas pendidikan, hingga tempat usaha.

Salah satu kejadian di Kecamatan Kasihan menyebabkan bagian atap bangunan ambruk akibat terjangan angin, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

"Mari tingkatkan kewaspadaan bersama. Pantau informasi resmi dan selalu ikuti peringatan dini cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan instansi terkait," katanya.

Menurut dia, bencana hidrometeorologi mungkin terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem yang melanda Jogja selama beberapa waktu terakhir.