Siapkan Payung, Jogja Diguyur Hujan Hari Ini, Minggu 2 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (2/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Sleman

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Bantul

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan