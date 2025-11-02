JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Siapkan Payung, Jogja Diguyur Hujan Hari Ini, Minggu 2 November 2025

Siapkan Payung, Jogja Diguyur Hujan Hari Ini, Minggu 2 November 2025

Minggu, 02 November 2025 – 06:24 WIB
Siapkan Payung, Jogja Diguyur Hujan Hari Ini, Minggu 2 November 2025 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca di Jogja hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (2/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Baca Juga:

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Sleman
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini full diguyur hujan sejak pagi hingga malam. Siapkan payung dan jas hujan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja Cuaca hari ini prakiraan Cuaca hari ini cuaca Yogyakarta cuaca jogja hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU