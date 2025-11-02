Siapkan Payung, Jogja Diguyur Hujan Hari Ini, Minggu 2 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (2/11).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Sleman
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini full diguyur hujan sejak pagi hingga malam. Siapkan payung dan jas hujan.
