Wisatawan Curhat, Harus Bayar Retribusi 2 Kali untuk ke Obelix Sea View

Minggu, 02 November 2025 – 07:00 WIB
Objek wisata Obelix Sea View yang terletak di Watugupit, Gunungkidul. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wisatawan yang ingin berkunjung ke Obelix Sea View mengaku harus membayar retribusi dua kali. 

Hal itu diungkapkan oleh akun @masbee.yk di media sosial, yang kemudian menarik perhatian publik dan dinas pariwisata setempat.

Wisatawan itu mengaku harus membayar biaya retribusi di TPR Parangtritis Bantul dan TPR Watugupit Gunungkidul. 

Terkait keluhan wisatawan tersebut, Dinas Pariwisata Gunungkidul angkat bicara. 

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Dinas Pariwisata Gunungkidul Supriyanta mengatakan masing-masing kabupaten memiliki kewenangan mengatur retribusi sesuai regulasi. 

"Tentu kami bisa memahami ketidaknyamanan wisatawan sehingga kami telah menyampaikan kondisi ini ke provinsi dan juga berkoordinasi dengan Bantul," kata Supriyanta, Sabtu (1/11).

Menurut dia, secara administratif Obelix Sea View berada di wilayah Gunungkidul, tetapi untuk menuju ke sana akses paling dekat lewat Bantul.

"Jika nanti JJLS sudah dibuka akan disesuaikan rute jalan menuju destinasi wisata kawasan Watugupit dan sekitarnya," katanya. 

Dinas terkait angkat bicara soal curhatan wisatawan yang harus membayar retribusi dua kali untuk menuju Obelix Sea View.
