Setelah Ratusan Siswa Keracunan, Pejabat Gunungkidul Gelar Rapat Koordinasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengaku prihatin dengan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di Kapanewon Saptosari.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajarannya.

Dalam rapat tindaklanjut tersebut dibahas evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang.

“Kami harus jujur melihat bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan makan secara massal, risiko penyimpangan kualitas gizi sangat besar apabila tidak ada kontrol ketat terhadap bahan baku, proses memasak hingga penyajian," katanya.

Endah menekankan pentingnya kebersihan, sanitasi dan pengawasan mutu gizi untuk diterapkan dengan baik.

"Jangan sampai terjadi lagi keracunan massal akibat lemahnya pengawasan pada tahap awal penyiapan makanan," ujar Endah.

Dandim 0730/Gunungkidul Letkol Inf Roni Hermawan menyoroti kurangnya komunikasi antara SPPG terkait dan pihak kapanewon.

"Sebelumnya kami tidak pernah diajak rapat ataupun berkoordinasi, makanya ketika terjadi keracunan kami bingung harus ke mana dan bagaimana karena kan itu juga ada batas kewenangannya. Untuk kapanewon kewenangannya sampai mana," kata Roni.