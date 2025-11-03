JPNN.com

Senin, 03 November 2025 – 19:35 WIB
Sri Sultan HB X mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Paku Buwono XIII. Foto: Humas Kemenaker

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan belasungkawa atas wafatnya  Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII pada Minggu pagi (2/11).

Paku Buwono XII wafat setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Indriati karena sakit yang dideritanya.

"Saya bersama seluruh keluarga besar, baik pemerintah daerah maupun Keraton Yogyakarta dan Pakualaman, kepada keluarga besar Kasunanan dengan seluruh keluarga, atas mangkatnya Paku Buwono XIII," kata Sultan HB X pada Senin (3/11).

Raja Keraton Yogyakarta itu berencana melayat ke rumah duka pada Selasa (4/11).

Selain itu, Keraton Yogyakarta juga menunjukkan rasa duka cita dengan menghentikan pementasan selama tiga hari.

Sri Sultan menyebut hal tersebut sebagai bagian dari tradisi.

Penghageng II Kawedanan Purwa Aji Laksana Keraton Yogyakarta KRT Purwowinoto mengatakan sebagai bentuk duka cita, Keraton Yogyakarta meniadakan (suwuk) pentas Paket Wisata Srimanganti serta tidak membunyikan gamelan
hingga Sinuhun Paku Buwono XIII selesai dikebumikan.

"Ingkang Sinuwun Hamengku Buwono X juga telah mengirimkan karangan bunga duka cita ke Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," ujarnya.

