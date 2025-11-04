Lenovo Legion Go 2 yang Memanjakan Gamer: Perangkat Mini, Performa Setara PC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lenovo secara resmi memperkenalkan perangkat gaming handheld terbarunya, Legion Go 2 (8.8”), di pasar Indonesia.

Perangkat ini dirancang khusus untuk memenuhi aspirasi para gamer yang mendambakan pengalaman gaming imersif dan berkinerja tinggi setara PC, tetapi dengan fleksibilitas dan mobilitas maksimal.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan Legion Go 2 hadir sebagai jawaban bagi gamer yang menginginkan performa maksimal di mana pun mereka berada, didukung oleh ekosistem Legion yang semakin lengkap.

“Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan pengalaman gaming imersif dalam genggaman di tengah mobilitas tinggi mereka,” kata Santi Nainggolan dalam keterangannya kepada JPNN.

Hal ini sejalan dengan visi Lenovo "Smarter Technology for All" yang terus berinovasi menghadirkan teknologi cerdas dan relevan.

Legion Go 2 menawarkan kombinasi fitur unggulan dengan peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya.

Perangkat ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 dengan 8 core dan 16 thread, didukung RAM hingga 32GB LPDDR5X dan penyimpanan PCIe SSD 1TB, menjamin pengalaman bermain game AAA yang lancar dan transisi antar game yang mulus bahkan dengan grafis berat.

Sistem pendingin Legion Coldfront yang efisien memastikan suhu perangkat tetap stabil dan nyaman digenggam selama sesi gaming yang panjang.