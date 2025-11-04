Animo Warga Sleman untuk Bekerja di Luar Negeri Tinggi

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 13:26 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja Epiphana Kristiyani memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (4/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mencatat ratusan warganya mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri. 

Berdasarkan data Disnaker Kabupaten Sleman, angka tenaga migran mengalami lonjakan tiap tahunnya. 

Data 2021 sebanyak 45 orang tercatat sebagai pekerja di luar negeri.

Kemudian, pada 2022 angkanya naik menjadi 282 orang. Kemudian pada 2023 sebanyak 337 orang.

Memasuki 2024 sebanyak 305 orang dan 2025 sudah tercatat 310 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Epiphana Kristiyani mengatakan animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri begitu tinggi.

Untuk itu, pihaknya memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada tenaga migran.

Menurutnya, perlindungan terhadap tenaga migran ada dua, yaitu sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mencatat animo tinggi warga Kabupaten Sleman yang ingin bekerja di luar negeri.
