KA Bangunkarta Menabrak Mobil dan Motor di Prambanan, 3 Tewas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kereta api Bangunkarta terlibat insiden tabrakan dengan mobil dan sepeda motor di pelintasan sebidang antara Stasiun Brambanan-Maguwo pada Selasa siang (4/11).

Akibat peristiwa tersebut tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

"Kecelakaan antara KA Bangunkarta rute Jombang-Pasar Senen dengan satu unit mobil dan dua sepeda motor," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun.

Tabrakan yang cukup keras ini membuat kendaraan roda empat dan sepeda motor mengalami kerusakan cukup berat.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas kejadian tersebut.

"Kami sangat menyayangkan dan akan mendampingi dan mendukung setiap proses yang dibutuhkan," kata Feni.

Dia mengungkapkan seluruh awak dan penumpang dalam kondisi aman dan sudah melanjutkan perjalanan.

"Masyarakat juga kami imbau untuk senantiasa berhati-hati dan waspada serta mematuhi rambu-rambu yang berlaku," ujarnya.