JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini KA Bangunkarta Menabrak Mobil dan Motor di Prambanan, 3 Tewas

KA Bangunkarta Menabrak Mobil dan Motor di Prambanan, 3 Tewas

Selasa, 04 November 2025 – 19:27 WIB
KA Bangunkarta Menabrak Mobil dan Motor di Prambanan, 3 Tewas - JPNN.com Jogja
Polisi mendatangi lokasi tabrakan kereta api Bangunkarta dan mobil di Prambanan pada Selasa (4/11). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kereta api Bangunkarta terlibat insiden tabrakan dengan mobil dan sepeda motor di pelintasan sebidang antara Stasiun Brambanan-Maguwo pada Selasa siang (4/11).

Akibat peristiwa tersebut tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. 

"Kecelakaan antara KA Bangunkarta rute Jombang-Pasar Senen dengan satu unit mobil dan dua sepeda motor," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun. 

Baca Juga:

Tabrakan yang cukup keras ini membuat kendaraan roda empat dan sepeda motor mengalami kerusakan cukup berat.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas kejadian tersebut. 

"Kami sangat menyayangkan dan akan mendampingi dan mendukung setiap proses yang dibutuhkan," kata Feni.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan seluruh awak dan penumpang dalam kondisi aman dan sudah melanjutkan perjalanan. 

"Masyarakat juga kami imbau untuk senantiasa berhati-hati dan waspada serta mematuhi rambu-rambu yang berlaku," ujarnya. 

KA Bangunkarta terlibat temperan dengan mobil dan sepeda motor di wilayah Prambanan, tiga orang meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan kereta api PT KAI Daop 6 Yogyakarta ka Bangunkarta tabrakan kereta di prambanan sleman tabrakan kereta api korban tabrakan kereta api

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU