Pemakaman Paku Buwono XIII di Imogiri Akan Dikawal Ratusan Polisi

Selasa, 04 November 2025 – 20:30 WIB
Ilustrasi - Ratusan polisi akan mengamankan proses pemakaman Paku Buwono XIII. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul akan menerjunkan 230 personel untuk mengamankan proses pemakaman Paku Buwono XIII di Makam Raja-raja Imogiri pada Rabu (5/11).

Raja Kasunanan Keraton Surakarta itu wafat pada Minggu (2/11).

Pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengamanan dilakukan hingga prosesi pemakaman. 

"Kami menurunkan 230 personel untuk pengamanan, baik pengamanan jalur, pengawalan jenazah menuju ke pemakaman Raja-raja Imogiri hingga prosesi pemakamannya," kata Iptu Rita, Selasa (4/11).

Polisi yang diterjunkan merupakan gabungan dari Polres Bantul dan polsek jajaran.

"Ratusan personel akan tergelar mulai dari jalur Ringroad Timur sampai lokasi pemakaman," katanya. 

Adapun pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi massa yang membludak. (mcr25/jpnn)

Prosesi pemakaman Paku Buwono XIII akan melibatkan ratusan polisi dari Polres Bantul dan jajarannya.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

