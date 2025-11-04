Pemakaman Paku Buwono XIII di Imogiri Akan Dikawal Ratusan Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul akan menerjunkan 230 personel untuk mengamankan proses pemakaman Paku Buwono XIII di Makam Raja-raja Imogiri pada Rabu (5/11).

Raja Kasunanan Keraton Surakarta itu wafat pada Minggu (2/11).

Pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul.

Baca Juga: Sultan HB X Mengucapkan Belasungkawa Atas Wafatnya Paku Buwono XIII

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengamanan dilakukan hingga prosesi pemakaman.

"Kami menurunkan 230 personel untuk pengamanan, baik pengamanan jalur, pengawalan jenazah menuju ke pemakaman Raja-raja Imogiri hingga prosesi pemakamannya," kata Iptu Rita, Selasa (4/11).

Polisi yang diterjunkan merupakan gabungan dari Polres Bantul dan polsek jajaran.

"Ratusan personel akan tergelar mulai dari jalur Ringroad Timur sampai lokasi pemakaman," katanya.

Adapun pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi massa yang membludak. (mcr25/jpnn)