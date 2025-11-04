Waspada Penyakit di Musim Hujan, Begini Imbauan Dinkes Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meminta masyarakat lebih waspada terkait potensi penyakit saat musim hujan.

Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit yang banyak muncul di musim hujan.

Penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai, yaitu influenza, leptospirosis dan demam berdarah (DBD).

Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr Endang Sri Rahayu mengatakan untuk menekan DBD pihaknya melakukan beberapa langkah pencegahan.

"Terutama yang sudah dicanangkan kemenkes itu Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J). Setiap satu rumah atau institusi ada satu orang yang bertanggung jawab untuk memantau. Kalau memang ada segera dibersihkan jentik-jentiknya," kata Endang, Selasa (4/11).

Selain itu, masyarakat juga didorong melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

"Untuk fogging itu senjata terakhir yang sebenarnya tidak jadi pilihan. Jadi, yang efektif dan efisien PSN tadi," ujarnya.

Menurutnya, fogging tidak efektif memberantas nyamuk justru lebih banyak dampak negatifnya.