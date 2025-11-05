JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 06:29 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 5 November 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi pemadaman listrik di Yogyakarta hari ini. Foto: Dok. PLN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (5/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (Penggantian Isolator)
Lokasi Pekerjaan : JAMBON, JLN KABUPATEN, BIRU, PANGGUNGAN, PR PANGGUNGAN, NUSUPAN, PR NOGOTIRTO, KAINGAN, PR GRAHA PERSADA, PATRAN, PR KWANTAN REGENCY, BATURAN LOR, NGAWEN, MAYANGAN, BRAGASAN TRINI, DONOKITRI, PR LAVENDER, PR DEHANGGO MANSION, PR VILLA TERAKOTA, PR ALAMANDA Dan Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi Jaringan
Lokasi Pekerjaan : JL ADI SUCIPTO, BANTULAN, TEMPEL, NGENTAK DP1 CATURTUNGGAL, Respati Jl. Adisucipto, JOGJA REGENCY, JANTI, AMBARUKMO, GOWOK CTT, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya, Demangan baru dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

