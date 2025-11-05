Sri Sultan HB X Melayat ke Solo, Ada Harapan untuk Kasunanan Surakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melayat ke kediaman almarhum Sri Susuhunan Paku Buwono XIII di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada selasa (4/11).

Ia didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

Paku Buwono XIII meninggal pada Minggu (2/4) setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Sri Sultan menyampaikan rasa belasungkawa atas wafatnya Raja Kasunanan Surakarta tersebut.

“Saya menyampaikan dukacita dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Semoga semuanya berjalan lancar tidak ada halangan," kata Sri Sultan.

Selanjutnya, Raja Keraton Yogyakarta tersebut berharap regenerasi di Keraton Surakarta berjalan baik dan menjaga kesinambungan tradisi.

"Bagaimanapun, kami bagian dari yang harus menjaga tradisi, baik yang di Surakarta maupun yang di Yogyakarta," kata Sultan.

Putri sulung Sri Susuhunan Paku Buwono XIII GKR Timoer Rumbai menyambut hangat kedatangan Sri Sultan dan keluarganya.