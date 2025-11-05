JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 07:45 WIB
Pemda dan Warga Jogja Diminta Mewaspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi - JPNN.com Jogja
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menunjukkan pantauan Gunung Merapi dan cuaca yang dapat diakses masyarakat, Selasa (4/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang muncul akibat musim pancaroba. 

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta masyarakat mengikuti perkembangan cuaca sebelum memulai aktivitas di luar ruangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah menyikapi dampak bencana hidrometeorologi. 

"Harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana dengan tujuan melahirkan masyarakat tangguh menghadapi bencana," kata Eko, Selasa (4/11).

Menurut Eko, saat ini Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi. 

"Jadi, harapan kami Pemda DIY memberikan dukungan, baik sarana prasarana maupun aspek logistik," ujarnya. 

Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat kesiapsigaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Saat ini Yogyakarta tengah menyusun Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang memasuki proses pembahasan di Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Memasuki musim hujan, masyarakat Yogyakarta diimbau meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana hidrometeorologi.
