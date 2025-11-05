Soal Keracunan MBG di Bantul, Bupati Halim Bakal Panggil Semua Pengelola SPPG

JPNN.com

Rabu, 05 November 2025 – 09:00 WIB
Proses penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah cepat menanggapi adanya laporan kasus keracunan makanan yang dialami ratusan siswa setelah menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemkab Bantul akan segera mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut untuk evaluasi total.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa pemanggilan ini merupakan tindak lanjut serius atas laporan keracunan yang diduga terjadi pada siswa di wilayah Kecamatan Jetis pada Jumat (31/10) pekan lalu.

"Masalah Makan Bergizi Gratis ini harus terus kami evaluasi, kami pantau, kami cari apa penyebab sesungguhnya. Kami akan rapat tentang Program MBG dengan mengundang semua penanggung jawab SPPG," kata Bupati Halim pada Selasa (4/11).

Bupati menargetkan pertemuan dengan para pengelola SPPG dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, atau paling lambat minggu ini.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi secara langsung masalah dan kendala yang dihadapi oleh setiap SPPG dalam menjalankan proyek nasional ini, sekaligus mencari solusi yang tepat guna.

"Para penanggung jawab SPPG yang ada di Bantul coba kami tanya satu per satu apa problemnya, apa masalahnya, kok masih saja terjadi laporan itu (keracunan)," tegasnya.

Meskipun mengakui bahwa kasus keracunan yang terjadi adalah peristiwa yang bersifat insidental dan bukan representasi dari keseluruhan SPPG di Bantul, Bupati Halim menekankan perlunya solusi tuntas.

Bupati Bantul berencana memanggil pengelola SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, menyusul kasus keracunan di Jetis.
