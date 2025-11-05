JPNN.com

400 Pedagang Pasar Terban Segera Menempati Bangunan Baru

Rabu, 05 November 2025 – 13:18 WIB
400 Pedagang Pasar Terban Segera Menempati Bangunan Baru - JPNN.com Jogja
Kondisi terkini Pasar Terban, Kota Yogyakarta, Selasa (4/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan memindahkan pedagang ke bangunan baru Pasar Terban pada Desember 2025.

Total ada sekitar 400 pedagang Pasar Terban yang akan menempati bangunan baru.

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menyebut sudah berkoordinasi dengan para pedagang dan menyatakan kesiapannya untuk menempati bangunan baru.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan pihaknya telah menerima provisional hand over (PHO) atau serah terima sementara hasil pekerjaan konstruksi.

“PHO sudah kami terima, tetapi kan tidak serta-merta itu langsung bisa digunakan. Kami masih menunggu juga sertifikasi layak fungsinya, SLF-nya," kata Veronica. 

Lebih lanjut, Pasar Terban nantinya juga akan dibangun parkiran tingkat lima lantai untuk kendaraan roda dua.

"Harapan saya enggak sampai 70 hari itu sudah terpasang parkir tingkatnya,” katanya. 

Parkir tingkat lima lantai diklaim akan mampu menampung 200 kendaraan roda dua. (mcr25/jpnn)

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menjadwalkan pemindahan pedagang Pasar Terban ke bangunan baru.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

