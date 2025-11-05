Pemkab Sleman Siapkan Perda Perlindungan untuk UMKM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyedot banyak tenaga kerja saat badai PHK di masa wabah Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Sutiasih.

Menurut Sutiasih, pekerja formal yang di PHK banyak lari ke UMKM untuk menyambung hidup.

Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman mendorong UMKM di wilayahnya naik kelas.

"Kami sedang merancang perda. Sudah disetujui DPRD dan eksekutif, yang sekarang posisinya ada di provinsi. Perda untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM," kata Sutiasih.

Sutiasih mengatakan Pemkab Sleman akan berupaya untuk memberikan prioritas dan dukungan kepada UMKM.

Dalam upaya mendorong UMKM naik kelas, pihaknya memiliki sejumlah kegiatan berupa pelatihan mindset kewirausahaan dan motivasi bisnis, penyusunan model bisnis sederhana, pelatihan digital hingga pencatatan keuangan dasar.

Data UMKM di Kabupaten Sleman sendiri mencapai 110.399.