Ratusan Warga Mengiringi Pemakaman Paku Buwono XIII di Imogiri

Rabu, 05 November 2025 – 19:25 WIB
Prosesi pemakaman Paku Buwono XIII di Kompleks Makam Raja-raja Imogiri pada Rabu (5/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII telah dimakamkan di Pemakaman Raja-raja Imogiri, Kabupaten Bantul hari ini Rabu (5/11).

Ratusan orang tampak antusias memadati rute di Kompleks Makam Raja-raja Imogiri.

Masyarakat dari berbagai daerah tersebut rela menunggu berjam-jam hingga iring-iringan Sinuhun Paku Buwono XIII tiba di lokasi.

Pantauan JPNN.com, kepadatan sudah tampak di jantung Imogiri hingga area luar makam.

Bupati Juru Kuncu Kadipaten Imogiri KPH Djoyo Adilogo menerangkan teknis pemakaman Paku Buwono XIII setibanya di Imogiri. 

"Selesai (pengecekan) kami angkat naik masjid untuk disalatkan. Setelah disalatkan, naik dan langsung masuk ke kompleks Paku Buwono X," katanya.

Menurutnya, pemakaman sementara ini ikut di komplek Paku Buwono XII karena komplek kedhaton Paku Buwono XIII masih akan dibuatkan.

"Kedhaton X itu sebelah baratnya masih kosong, itu nanti kami buatkan segera. Jadi, kalau sudah jadi kami pindah," katanya. (mcr25/jpnn)

Ratusan warga tumpah ruah mengiringi pemakaman Paku Buwono XIII di Imogiri. Warga rela menunggu berjam-jam menanti kedatangan Paku Buwono XIII.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

