JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Polisi Cari Penyebab Kecelakaan Kereta di Prambanan, Penjaga Palang Pintu Dinonaktifkan

Polisi Cari Penyebab Kecelakaan Kereta di Prambanan, Penjaga Palang Pintu Dinonaktifkan

Kamis, 06 November 2025 – 08:15 WIB
Polisi Cari Penyebab Kecelakaan Kereta di Prambanan, Penjaga Palang Pintu Dinonaktifkan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Investigasi penyebab kecelakaan kereta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kecelakaan tragis yang melibatkan Kereta Api (KA) Bangunkarta jurusan Jombang-Pasar Senen dengan sebuah mobil dan dua sepeda motor di perlintasan Prambanan, Sleman, pada Selasa (4/11), kini berada dalam tahap investigasi intensif oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Insiden ini menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut.

Baca Juga:

"Saat ini masih dalam investigasi, masih penyelidikan dari kami tentunya bersama-sama dengan PT KAI," ujar Kombes Ihsan di Yogyakarta pada Rabu (5/11).

Fakta Awal dan Dugaan Palang Pintu Terbuka
Berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, polisi telah menguatkan rangkaian peristiwa awal.

Saksi menyebutkan bahwa insiden terjadi saat KA Bangunkarta melintas dan terdengar benturan keras di dekat palang pintu perlintasan sekitar pukul 10.35 WIB.

Baca Juga:

"Setelah mendengar suara benturan keras, kemudian saksi melihat dan mengecek lokasi atau TKP dan melihat mobil warna oranye tertabrak kereta api yang melintas. Ini tidak jauh dari palang kereta api," jelas Kombes Ihsan.

Keterangan saksi kunci juga mengungkapkan adanya dugaan kelalaian pada sistem keamanan perlintasan. Salah satu saksi menyampaikan bahwa palang pintu di sisi utara perlintasan berada dalam kondisi tidak tertutup saat kereta melintas.

Penjaga palang pintu di perlintasan kereta api Prambanan dinonaktifkan sembari menunggu proses investigasi yang dilakukan oleh polisi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan kereta api kecelakaan kereta di prambanan kecelakaan kereta di jogja kecelakaan kereta kecelakaan kereta jogja Polda DIY PT KAI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU