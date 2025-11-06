Pertama di Indonesia, Embarkasi Haji DIY Berbasis Hotel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki embarkasI haji dari Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA.

Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Haji dan Umrah No. 11 Tahun 2025 Tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi.

Embarkasi haji adalah bandar udara yang menjadi tempat keberangkatan calon jemaah haji langsung ke Arab Saudi.

Selain itu, terdapat juga asrama haji embarkasi yang menjadi pusat penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan selama proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji di kota bandar udara tersebut.

Embarkasi ini penting untuk memastikan kelancaran perjalanan calon jamaah haji menuju Tanah Suci.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan embarkasi model hotel ini merupakan inovasi baru yang pertama kali di Indonesia.

“Kalau hotel kan pasti standarnya berbeda dan ini memberi kenyamanan bagi jemaah. Mereka bisa belajar bagaimana persiapan haji, lalu tinggal di hotel selama di sini," kata Ni Made, Rabu (5/11).

Pihaknya akan menjalin kerja sama dengan hotel-hotel di sekitar bandara untuk menjadi tempat jamaah menginap.