Marak Kasus Keracunan MBG, Begini Respons BGN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masalah keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha mengatakan mereka akan turut memantau hasil laboratorium sampel makanan yang diduga jadi penyebab keracunan massal.

"Kalau kami lihat, dari jumlah penerima manfaat 3.600 orang itu, yang terdampak cuma 10-30 orang. Ternyata hasil lab ini negatif, tetapi ada juga yang mengandung e-coli. Mungkin hanya berkaitan dengan masalah air saja," kata Dadang, Rabu (5/11).

Menurut Dadang, dapur MBG yang bermasalah sudah ditindaklanjuti dengan menghentikan operasional untuk sementara waktu.

"Tidak kami operasionalkan sampai hasil lab keluar sekaligus kami perbaiki, khususnya masalah infrastruktur," katanya.

Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi sukarelawan dan akan diadakan pelatihan penyajian makanan.

"Agar mereka benar-benar profesional dan makanan menjadi higienis," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap keterlibatan dinas kesehatan dalam memastikan fasilitas dapur MBG sesuai standar, seperti gudang kering dan basah, tempat pengolahan dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL).