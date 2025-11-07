BGN ke Pemkot Jogja: Jangan Gampang Mengeluarkan SLHS

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 13:08 WIB
Pertemuan Badan Gizi Nasional dengan Pemkot Yogyakarta pada Kamis (6/11). Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Kamis (6/11).

Pertemuan tersebut salah satunya mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Yogyakarta. 

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjend (Purn) Dadang Hendrayudha menyinggung soal Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pemkot Yogyakarta diminta terlibat melakukan pengawasan terkait SLHS.

“Saya meminta kepada Dinas Kesehatan tolong jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan SLHS karena ada prosedur yang harus dilalui. Dapurnya harus seperti ini, harus ada IPAL dan sebagainya-sebagainya," kata Dadang.

Dia menerangkan bahwa SPPG yang sudah beroperasi di Kota Yogyakarta ada 18, sementara 24 SPPG masih dalam tahap perencanaan pembangunan. 

“Yang ada kejadian (keracunan) langsung kami tutup. Kemudian kami lakukan evaluasi secara menyeluruh tentang tata kelola, proses bisnis," katanya. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kasus keracunan di Kota Yogyakarta dicurigai dari air yang terkontaminasi bakteri e-coli.

Badan Gizi Nasional menekankan agar Pemkot Yogyakarta ikut mengawasi pelaksanaan MBG dengan taat prosedur.
