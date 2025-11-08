JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini ASN Kejati DIY Punya Rusun Baru, Dipuji Menteri Ara

ASN Kejati DIY Punya Rusun Baru, Dipuji Menteri Ara

Sabtu, 08 November 2025 – 08:30 WIB
ASN Kejati DIY Punya Rusun Baru, Dipuji Menteri Ara - JPNN.com Jogja
Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengunjungi Rusun ASN Kejati DIY di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji hasil pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul.

Rusun ini dinilai sebagai contoh hunian vertikal yang dibangun dengan kualitas terbaik.

Saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung unit-unit hunian pada Jumat malam (7/11/2025), Ara mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

Oleh karena itu, penyediaan hunian yang layak bagi Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi skala prioritas.

"Rusun ASN Kejati DIY ini dibangun dengan baik dan berkualitas. Bisa menjadi contoh yang bagus," kata Ara.

Ia secara langsung mengecek unit hunian umum, termasuk unit khusus bagi penyandang disabilitas, serta kualitas perabotan (mebeler) di dalamnya.

Baca Juga:

"Saya lihat hasil pekerjaan kontraktor dalam pembangunan rusun ini sangat baik. Saya kasih nilai 8,5 agar ke depan pembangunan rusun ini bisa jadi contoh pembangunan hunian vertikal," tambahnya.

Dalam semangat sinergi, Menteri PKP juga menjanjikan alokasi tambahan.

ASN di lingkungan Kejati DIY kini bisa menghuni rusun baru yang dibangun di Bantul. Pembangunan Rusun itu mendapat pujian dari Menteri Maruarar Sirait.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   asn jogja asn kejati diy Kejati DIY rusun kejati diy rusun jogja maruarar sirait menteri perumahan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU