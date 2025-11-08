ASN Kejati DIY Punya Rusun Baru, Dipuji Menteri Ara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji hasil pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul.

Rusun ini dinilai sebagai contoh hunian vertikal yang dibangun dengan kualitas terbaik.

Saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung unit-unit hunian pada Jumat malam (7/11/2025), Ara mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, penyediaan hunian yang layak bagi Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi skala prioritas.

"Rusun ASN Kejati DIY ini dibangun dengan baik dan berkualitas. Bisa menjadi contoh yang bagus," kata Ara.

Ia secara langsung mengecek unit hunian umum, termasuk unit khusus bagi penyandang disabilitas, serta kualitas perabotan (mebeler) di dalamnya.

"Saya lihat hasil pekerjaan kontraktor dalam pembangunan rusun ini sangat baik. Saya kasih nilai 8,5 agar ke depan pembangunan rusun ini bisa jadi contoh pembangunan hunian vertikal," tambahnya.

Dalam semangat sinergi, Menteri PKP juga menjanjikan alokasi tambahan.