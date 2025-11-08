Momen Hangat Putri Keraton Yogyakarta Menjamu Pejabat Kyoto di Gudeg Lesehan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momen hangat tergambar dalam santap malam putri Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi bersama Ketua Dewan Prefektur Kyoto, Ryuzo Aramaki dan Wakil Gubernur Kyoto Furukawa Hironiri.

Kedua pejabat dan jajarannya tersebut diajak menyantap gudeg sambil lesehan di Jalan Solo, Yogyakarta pada Selasa (4/11).

Mereka menyantap makanan khas Jogja tersebut sembari berbincang-bincang.

GKR Mangkubumi mengatakan alasan mengajak tamu Jepang makan gudeg di pinggir jalan, alih-alih di restoran mewah.

"Saya mengajak mereka untuk merasakan makanan yang lokal banget. Gudeg ini kan makanan tradisi Jogja,” ujar GKR Mangkubumi.

Wakil Gubernur Kyoto Hironori Furukawa berharap kerja sama antardaerah ini bisa berkembang lebih luas.

Sebelumnya rombongan Pemerintah Prefektur Kyoto diterima secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 40 tahun kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto. (mcr25/jpnn)