Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 9 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (9/11).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
