JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 9 November 2025

Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 9 November 2025

Minggu, 09 November 2025 – 07:54 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 9 November 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Cuaca Jogja pada hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (9/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Baca Juga:

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Berikut ini jadwal lengkap prakiraan cuaca di Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul pada hari ini, Minggu 9 November 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja prakiraan cuaca Cuaca hari ini prakiraan Cuaca hari ini cuaca jogja hari ini cuaca Yogyakarta cuaca Sleman cuaca bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU