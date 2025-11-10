Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 10 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (10/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Pengamanan jaringan Tol
Lokasi Pekerjaan : Dn Kringinan Tirtomartani, Alfamidi / Indomaret Kringinan, BRI Unit Kalasan, SPBU Pertamina 44.555.15, BAPELKES, Sekolah Embun, Dn Karang Kalasan, Lemah Ledok Resto, NUSACON, PT IGP, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Mega Andalan Plastik, PT Tiga Raksa, Es HUSPINDO, PT YPTI, PT. Sinar Mulia Teknalum, PT. YPTS, Dn Duri, Dn Somodaran, Pr Griya Wira Buana, PT. Nugraha Potong Tekuk Plat, PT. Eagle Glove, Pr Griya Avia Permai, SD Muhammadiyah Bayen, SMP Muh. 2 Kalasan, Dn Bayen, dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Pengamanan jaringan Tol
Lokasi Pekerjaan : SMK Muhammadiyah Prambanan, SMP N 2 Prambanan Klaten, ,Dn Sumberwatu, Dn Dawangsari, Villa Sumberwatu, Chandari Heaven, Wanawatu, Abhayagiri Veneu & Dining, SD N Sumberwatu, Amaranta Hotel, dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Gandok, Dn.Tambakan, Dn.Bulu, Dn.Tempel, Dn.Gantalan, Dn.Pal Gading dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan Jaringan
Lokasi Pekerjaan : Degan, Klepu, Brajan, Sendat, Ngroto, Jetis, Nogosari, Banjarasri, Klendrekan, Ngroto, Jarakan dan sekitarnya.
Berikut ini jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 10 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News