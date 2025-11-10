JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 10 November 2025

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 10 November 2025

Senin, 10 November 2025 – 06:12 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 10 November 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal pemadaman listrik di Jogja hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (10/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Pengamanan jaringan Tol
Lokasi Pekerjaan : Dn Kringinan Tirtomartani, Alfamidi / Indomaret Kringinan, BRI Unit Kalasan, SPBU Pertamina 44.555.15, BAPELKES, Sekolah Embun, Dn Karang Kalasan, Lemah Ledok Resto, NUSACON, PT IGP, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Mega Andalan Plastik, PT Tiga Raksa, Es HUSPINDO, PT YPTI, PT. Sinar Mulia Teknalum, PT. YPTS, Dn Duri, Dn Somodaran, Pr Griya Wira Buana, PT. Nugraha Potong Tekuk Plat, PT. Eagle Glove, Pr Griya Avia Permai, SD Muhammadiyah Bayen, SMP Muh. 2 Kalasan, Dn Bayen, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Pengamanan jaringan Tol
Lokasi Pekerjaan : SMK Muhammadiyah Prambanan, SMP N 2 Prambanan Klaten, ,Dn Sumberwatu, Dn Dawangsari, Villa Sumberwatu, Chandari Heaven, Wanawatu, Abhayagiri Veneu & Dining, SD N Sumberwatu, Amaranta Hotel, dan sekitarnya

Baca Juga:

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Gandok, Dn.Tambakan, Dn.Bulu, Dn.Tempel, Dn.Gantalan, Dn.Pal Gading dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan Jaringan
Lokasi Pekerjaan : Degan, Klepu, Brajan, Sendat, Ngroto, Jetis, Nogosari, Banjarasri, Klendrekan, Ngroto, Jarakan dan sekitarnya.

Berikut ini jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 10 November 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik info pemadaman listrik Pemadaman listrik jogja pemadaman listrik sleman Pemadaman listrik Bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU