Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 10 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (10/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman

Pagi: Cerah berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerang berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan