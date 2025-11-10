Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 10 November 2025

JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 07:29 WIB
Prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Yogyakarta. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (10/11).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerang berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

