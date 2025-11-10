Harapan untuk Ketua Kadin DIY Terpilih Periode 2025-2030

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - GKR Mangkubumi terpilih sebagai Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025-2030 secara aklamasi.

Keputusan tersebut diambil dalam Musyawarah Daerah (Musda) Kadin DIY yang digelar di Jogja Expo Center pada Sabtu (8/11).

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, mari mengabdi dan bekerja bersama untuk memajukan Kadin DIY dan anggotanya, termasuk UMKM," kata GKR Mangkubumi.

Dia berharap nantinya seluruh pengurus mampu mewujudkan dan merealisasikan visi, misi dan program prioritas 2025-2030 yang telah disiapkan.

Ketua Panitia Musda ke-IX Kadin DIY Gunarta Adibrata mengatakan peserta yang memiliki hak suara ialah seluruh anggota Kadin kabupaten/kota dan anggota luar biasa Kadin DIY.

Gunarta mengungkapkan harapannya untuk ketua terpilih.

"Saya berharap ketua terpilih nantinya makin inklusif dan memperkokoh perekonomian DIY. Tanpa itu, tidak ada kelanjutan dari program yang kemarin," katanya.

Menurutnya, kepengurusan periode 2020-2025 telah menyusun program strategis sehingga kepengurusan selanjutnya harus meneruskannya agar terjadi kesinambungan.