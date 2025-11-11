Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 11 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (11/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat Jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Plosokuning, Dn. Tiyasan, Dn. Tempel, Dn. Gantalan, Dn. Bawuk, Gang Lele dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat Jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Temulawak, Pr.Kusuma Rafles, Hotel Ramada, Dn.Murangan, RSUD Sleman, Griya Sapir, Dn.Krapyak, Ibarbo, Dn. durenan tejo, Dn. Trucuk dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan Jaringan

Lokasi Pekerjaan : WIROBRAJAN, KADIPIRO, Pr Pondok Permai, Ngestiharjo, Jl. Amarta, Jl. Tinosidin, NGEWOTAN, JANTEN, SUTOPADAN, JL SORAGAN, CUNGKUK, CEBONGAN, GEPLAKAN Dan Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : Gampingan,Jl. RE Martadinata dan sekitarnya