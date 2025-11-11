Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 11 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (11/11).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat Jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Plosokuning, Dn. Tiyasan, Dn. Tempel, Dn. Gantalan, Dn. Bawuk, Gang Lele dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat Jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Temulawak, Pr.Kusuma Rafles, Hotel Ramada, Dn.Murangan, RSUD Sleman, Griya Sapir, Dn.Krapyak, Ibarbo, Dn. durenan tejo, Dn. Trucuk dan Sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan Jaringan
Lokasi Pekerjaan : WIROBRAJAN, KADIPIRO, Pr Pondok Permai, Ngestiharjo, Jl. Amarta, Jl. Tinosidin, NGEWOTAN, JANTEN, SUTOPADAN, JL SORAGAN, CUNGKUK, CEBONGAN, GEPLAKAN Dan Sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : Gampingan,Jl. RE Martadinata dan sekitarnya
