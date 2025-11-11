JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pria Tanpa Identitas Tewas Setelah Tertemper KA Sancaka di Sleman

Pria Tanpa Identitas Tewas Setelah Tertemper KA Sancaka di Sleman

Selasa, 11 November 2025 – 08:23 WIB
Pria Tanpa Identitas Tewas Setelah Tertemper KA Sancaka di Sleman - JPNN.com Jogja
Evakuasi pejalan kaki yang tertemper kereta api pada Minggun(9/11). Foto: Polres Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kembali terjadi temperan di wilayah Daop 6 Yogyakarta antara Kereta Api (KA) Sancaka dan pejalan kaki pada Minggu (9/11).

Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Sungai Tepus, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. 

Kasi Humas Polres Sleman AKP Salamun mengatakan korban berjalan di atas rel searah dengan laju kereta api.

Baca Juga:

Masinis kereta api relasi Surabaya-Yogyakarta itu telah membunyikan semboyan 35 atau klakson peringatan, tetapi temperan tidak terhindarkan karena jarak yang sudah dekat.

"Korban kemudian terpental ke bawah jembatan dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata AKP Salamun, Senin (10/11).

Pihaknya belum bisa memastikan identitas korban yang memiliki ciri-ciri pria berumur sekitar 65 tahun dengan tinggi sekitar 173 centimeter.

Baca Juga:

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyayangkan kejadian tersebut. 

"KAI Daop 6 Yogyakarta sangat menyayangkan kejadian ini dan diharapkan tidak terjadi dikemudian hari," ujarnya. 

Kereta api relasi Surabaya- Yogyakarta dalam perjalanannya tertemper dengan seorang pejalan kaki di Berbah, Sleman.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan kereta api Berbah tertemper kereta api ka sancaka sleman PT KAI Daop 6 Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU