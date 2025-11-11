Pria Tanpa Identitas Tewas Setelah Tertemper KA Sancaka di Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kembali terjadi temperan di wilayah Daop 6 Yogyakarta antara Kereta Api (KA) Sancaka dan pejalan kaki pada Minggu (9/11).

Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Sungai Tepus, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.

Kasi Humas Polres Sleman AKP Salamun mengatakan korban berjalan di atas rel searah dengan laju kereta api.

Masinis kereta api relasi Surabaya-Yogyakarta itu telah membunyikan semboyan 35 atau klakson peringatan, tetapi temperan tidak terhindarkan karena jarak yang sudah dekat.

"Korban kemudian terpental ke bawah jembatan dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata AKP Salamun, Senin (10/11).

Pihaknya belum bisa memastikan identitas korban yang memiliki ciri-ciri pria berumur sekitar 65 tahun dengan tinggi sekitar 173 centimeter.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyayangkan kejadian tersebut.

"KAI Daop 6 Yogyakarta sangat menyayangkan kejadian ini dan diharapkan tidak terjadi dikemudian hari," ujarnya.