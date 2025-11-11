Mayat Perempuan Ditemukan di Sungai Bantul

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 08:45 WIB
Evakuasi mayat yang ditemukan di sungai di Imogiri, Bantul pada Minggu (9/11). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat perempuan ditemukan di Sungai Numpukan, Karangtengah, Imogiri, Kabupaten Bantul pada Minggu (9/11).

Mayat perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bersepeda. 

"Anak-anak memberitahukan kepada warga yang saat itu sedang melaksanakan gotong royong," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Kemudian, penemuan mayat itu dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. 

Hasil pemeriksaan tim Inafis Polres Bantul mengungkapkan identitas korban bernama Suparni (55) warga Sabdodadi, Bantul.

"Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, terdapat luka memar di punggung dan tangan," katanya. 

Korban diperkirakan meninggal sekitar 8-12 jam yang lalu.

Jenazah korban lalu dibawa ke rumah duka oleh keluarganya untuk dimakamkan. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

