Bangunan Sekolah Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo, Wali Murid Protes

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wali murid SD Nglarang, Sleman, mengungkapkan kekecewaan mereka karena tidak kunjung direlokasi ke tempat yang baru.

Pasalnya, sekolah dasar yang berada di Kecamatan Mlati itu hanya selemparan batu dari proyek pembangunan tol Yogyakarta-Solo.

Salah seorang wali murid Suprihatin merasa kecewa karena proses relokasi tidak kunjung dilakukan.

Menurutnya, proyek tol ini menganggu proses belajar mengajar di SD Nglarang.

"Sejak dimulai pembangunan tol sampai sekarang, belum ada pembicaraan apa pun mau di kemanakan sekolah ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengkritik wacana selter untuk proses belajar mengajar.

"Tiga ruangan diminta untuk dibongkar. Anak-anak diminta pindah ke selter sementara. Padahal sekarang musim hujan," kata Suprihatin.

Mereka berharap ada gedung baru sebagai pengganti sebelum bangunan lama dibongkar.