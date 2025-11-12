Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 12 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (12/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan tua

Lokasi Pekerjaan : JL. CENDRAWASIH, DEMANGAN, OLIFANT School, JL. ADISUCIPTO, HOTEL SAPHIR, SD MUH. SAPEN, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Perubahan trafo 1 Phasa ke 3 Phasa

Lokasi Pekerjaan : Jl. Pakuningratan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat Jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Kranon Kepek Wonosari, Dn. Ledoksari Wonosari, Ds. Siyono Playen, Jl. Nusantara & Jl. Kyai Legi

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.