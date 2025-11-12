JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 08:30 WIB
Hilang 4 Hari, Pria Asal Magelang Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Progo - JPNN.com Jogja
Evakuasi mayat yang ditemukan di Sungai Progo pada Selasa (11/11). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat ditemukan mengapung di Sungai Progo, Kabupaten Bantul, DIY, pada Selasa sore (11/11) 

Mayat yang sudah mulai membusuk itu ditemukan pemancing sekitar pukul 16.00 WIB.

Penemuan mayat lalu dilaporkan kepada polisi untuk ditangani. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan mayat laki-laki itu sudah membusuk sehingga menyulitkan proses identifikasi. 

Selang beberapa waktu, diketahui korban bernama Nadzir (45) warga Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

"Korban sempat dilaporkan hilang pada Sabtu, 8 November 2025 pukul 14.00 WIB di Magelang," kata Iptu Rita.

Berdasarkan keterangan polisi, sebelum dilaporkan hilang korban pergi mencari ikan.

Setelah berhasil ditemukan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga.

Sesosok mayat ditemukan oleh pemancing di Sungai Progo, Kabupaten Bantul. Korban adalah warga Magelang yang sempat dilaporkan hilang empat hari lalu.
