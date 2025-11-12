Hilang 4 Hari, Pria Asal Magelang Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Progo
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat ditemukan mengapung di Sungai Progo, Kabupaten Bantul, DIY, pada Selasa sore (11/11)
Mayat yang sudah mulai membusuk itu ditemukan pemancing sekitar pukul 16.00 WIB.
Penemuan mayat lalu dilaporkan kepada polisi untuk ditangani.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan mayat laki-laki itu sudah membusuk sehingga menyulitkan proses identifikasi.
Selang beberapa waktu, diketahui korban bernama Nadzir (45) warga Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
"Korban sempat dilaporkan hilang pada Sabtu, 8 November 2025 pukul 14.00 WIB di Magelang," kata Iptu Rita.
Berdasarkan keterangan polisi, sebelum dilaporkan hilang korban pergi mencari ikan.
Setelah berhasil ditemukan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga.
