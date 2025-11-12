JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Psikolog UGM: Generasi Alpha Rentan Depresi

Psikolog UGM: Generasi Alpha Rentan Depresi

Rabu, 12 November 2025 – 10:58 WIB
Psikolog UGM: Generasi Alpha Rentan Depresi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi depresi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus bunuh diri di kalangan anak dan remaja belakangan ini menjadi sorotan serius.

Misalnya, dalam sebulan terakhir ada empat insiden bunuh diri anak yang terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Manajer Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada Nurul Kusuma Hidayati mengatakan maraknya kasus bunuh diri seharusnya menjadi alarm darurat bagi pemerintah Indonesia.

Baca Juga:

Menurutnya, diperlukan langkah cepat dan kolaboratif untuk melindungi kesehatan mental anak.

“Sudah saatnya setiap elemen bangsa melihat kesehatan mental anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan. Anak tidak hanya perlu sejahtera secara prestasi, tetapi juga secara mental,” kata Nurul, Rabu (12/11).

Generasi Alpha dinilai memiliki karakteristik unik yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan psikologis.

Baca Juga:

“Mereka berisiko lebih dini mengalami kelelahan emosional, sementara kemampuan pengelolaan pikirannya belum matang," katanya. 

Dua hal tersebut, menurut Nurul, membuat anak terjebak dalam tekanan mental yang berat hingga berujung pada tindakan ekstrem.

Generasi Alpha dinilai lebih rentan mengalami depresi sehingga bisa memicu bunuh diri. Pemerintah diminta memberikan perhatian serius.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bunuh diri psikologi depresi gen Alpha kesehatan mental pakar UGM

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU