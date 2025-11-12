Psikolog UGM: Generasi Alpha Rentan Depresi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus bunuh diri di kalangan anak dan remaja belakangan ini menjadi sorotan serius.

Misalnya, dalam sebulan terakhir ada empat insiden bunuh diri anak yang terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Manajer Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada Nurul Kusuma Hidayati mengatakan maraknya kasus bunuh diri seharusnya menjadi alarm darurat bagi pemerintah Indonesia.

Menurutnya, diperlukan langkah cepat dan kolaboratif untuk melindungi kesehatan mental anak.

“Sudah saatnya setiap elemen bangsa melihat kesehatan mental anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan. Anak tidak hanya perlu sejahtera secara prestasi, tetapi juga secara mental,” kata Nurul, Rabu (12/11).

Generasi Alpha dinilai memiliki karakteristik unik yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan psikologis.

“Mereka berisiko lebih dini mengalami kelelahan emosional, sementara kemampuan pengelolaan pikirannya belum matang," katanya.

Dua hal tersebut, menurut Nurul, membuat anak terjebak dalam tekanan mental yang berat hingga berujung pada tindakan ekstrem.