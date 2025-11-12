Sektor Pertanian Kunci Pengendalian Inflasi DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pertanian menjadi sektor kunci pengendalian inflasi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Royal Ambarrukmo Hotel, Senin (11/11).

Sultan HB X menyebut untuk menjaga pasokan tetap stabil diperlukan peningkatan efisiensi irigasi, penyimpanan dan transportasi.

“Kami ingin inflasi terkendali dengan cara yang berkeadilan, yakni harga stabil di pasar. Namun, petani tetap sejahtera,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya akan menyiapkan delapan langkah strategis menjelang akhir tahun, di antaranya memperkuat cadangan pangan daerah, peran BUMD sebagai penggerak ekonomi pangan dan perluasan akses kredit pertanian.

“Pemerintah, BUMD, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat, semua harus melu handarbeni lan hangrukebi, merasa memiliki dan ikut menjaga,” kata Sri Sultan.

Baca Juga: Daftar Penyumbang Inflasi di DIY pada Juli 2025

Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengatakan inflasi DIY masih terkendali.

“DIY masih menjadi salah satu provinsi dengan inflasi yang relatif rendah di Jawa dan tetap berada dalam koridor target nasional,” katanya.