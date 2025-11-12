KA Bandara YIA Alami Gangguan Teknis, PT Railink Siapkan Refund

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kendala teknis terjadi terhadap kereta bandara relasi Stasiun Yogyakarta menuju Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo pada Rabu (12/11).

KAI Bandara tersebut berhenti di petak antara Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang akibat gangguan teknis pada rangkaian.

Akibatnya sejumlah penumpang terpaksa turun mencari alternatif lain untuk menuju bandara.

Pihak PT Railink sebagai operator KA Bandara menyampaikan permintaan maaf atas gangguan perjalanan tersebut.

Manager Komunikasi Perusahaan PT Railink Ayep Hanapi mengatakan pihaknya segera turun tangan membereskan masalah di lapangan.

"Seluruh tim telah dikerahkan untuk menangani gangguan secepat mungkin dan memastikan keselamatan serta kenyamanan pelanggan tetap menjadi prioritas utama," kata Ayep.

PT Railink langsung berkoordinasi dengan Daop 6 Yogyakarta,PPKA Wates dan Kedunbang untuk mempercepat proses pemulihan.

Kemudian, seluruh penumpang dialihkan menggunakan kendaraan menuju YIA.