Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 13 November 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (13/11).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemotongan pohon dekat jaringan dan pengamanan sisip tiang

Lokasi Pekerjaan : Jl Mayor Suryotomo, Ledok Ratmakan, Jl Pabringan (Beringharjo), Taman Budaya, Taman parkir, Bank BPD DIY, Taman Pintar, Jl Pabringan (Beringharjo), Jl A Yani, Ngupasan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemotongan pohon dekat jaringan dan pengamanan sisip tiang

Lokasi Pekerjaan : Dn. Sumuran Kemadang, Dn. Rejosari Kemadang, Dn. Ngepung Kemadang & Dn. Baron Kemadang

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Selo timur, Krian, Jl.Klepu siluwok kokap

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Wijimulyo, Setan, Dukuh, Krinjing, Rejoso