Cuaca Jogja Hari Ini, Kamis 13 November 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (13/11).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan sejak pagi hingga sore hari, tetapi malam hari mulai langit mulai cerah.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Berikut ini prakiraan cuaca di Jogja pada hari Kamis, 13 November 2025. Pagi hingga sore akan turun hujan ringan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News