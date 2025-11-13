Bersiap Menyambut Natal & Tahun Baru, KAI Daop 6 Yogyakarta Gelar Ramp Check

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 09:15 WIB
Petugas melaksanakan ramp check di gerbong kereta api pada Rabu (12/11). Foto: Daop 6 Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta melaksanakan ramp check untuk memastikan kesiapan pelayanan angkutan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Rabu (12/11).

Kegiatan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan fasilitas perkeretaapian ini turut diikuti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyebut kegiatan ini begitu penting dalam memastikan keselamatan perjalanan kereta api. 

"Kami memastikan setiap aspek baik sarana dan fasilitas stasiun dalam kondisi terbaik agar perjalanan Nataru tahun ini berjalan aman dan lancar," katanya. 

Menurut Feni, pemeriksaan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 20215 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Angkutan Kereta Api. 

"Melalui pemeriksaan berkala seperti ini, kami terus menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api," kata Feni.

Pemeriksaan ini dilaksanakan di sejumlah stasiun, yaitu Yogyakarta, Lempuyangan, Wates, Maguwo, Brambanan, Jenar hingga Palur. 

Pihaknya berharap penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru dapat berjalan dengan aman dan lancar. (mcr25/jpnn)

PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan DJKA menggelar ramp check untuk memastikan keamanan perjalanan kereta api menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

