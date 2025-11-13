JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Petani Tembakau di Gunungkidul Menerima Bantuan Tunai

Petani Tembakau di Gunungkidul Menerima Bantuan Tunai

Kamis, 13 November 2025 – 10:00 WIB
Petani Tembakau di Gunungkidul Menerima Bantuan Tunai - JPNN.com Jogja
Sambutan Bupati Gunungkidul Endah Subekti dalam menyalurkan BLT DBH CHT pada Rabu (12/11). Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 1.305 petani tembakau dan buruh tani tembakau memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) pada Rabu (12/11).

Total bantuan yang digelontorkan sebesar Rp 783 juta. Masing-masing penerima berhak atas uang senilai Rp 600 ribu.

Bantuan tersebut berasal dari APBD Gunungkidul tahun 2025.

Baca Juga:

Plt Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul Markus Tri Munarja mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk buku tabungan BDG Gunungkidul.

"Diberikan kepada 1.305 petani tembakau/buruh tani tembakau yang tersebar di 11 kapanewon," kata Markus.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara.

Baca Juga:

"Cukai tembakau itu juga menjadi salah satu penunjang perekonomian di Gunungkidul," kata Endah.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para petani tembakau di daerahnya. (mcr25/jpnn)

Ribuan petani tembakau di Kabupaten Gunungkidul memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT).

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   petani tembakau bupati gunungkidul blt dbh cht gunungkidul tembakau jogja petani tembakau Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU