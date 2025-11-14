Jelang Libur Akhir Tahun, Pemkot Yogyakarta Bersiap Menangani Tumpukan Sampah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyiapkan strategi menangani sampah menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan pihaknya akan siap menangani timbulan sampah akhir tahun nanti.

"Kami kan tidak bisa mencegah berapa jumlah wisatawan yang akan datang. Cuma tetap nanti kami melakukan sosialisasi dan imbauan. Insyaallah kami bersiap menampung itu," kata Haryoko, Kamis (13/11).

Baca Juga: Skema Penanganan Sampah Kota Yogyakarta Jika TPA Piyungan Ditutup Permanen

Selain itu, pihaknya masih bergantung terhadap TPA Piyungan, meskipun dengan kuota yang terbatas.

"Karena kami masih dibantu oleh DLHK DIY, jadi, kami masih bisa menggunakan TPA Piyungan," katanya.

Menurut Haryoko, pihaknya mengajukan kuota 300 ton per minggu ke TPA Piyungan.

Baca Juga: Pemkab Sleman Mengandalkan TPST untuk Mengatasi Masalah Sampah

Dia menegaskan tidak sepenuhnya mengandalkan TPA Piyungan, tetapi Pemkot Yogyakarta berupaya mengoptimalkan di unit pengolahan sampah.

Berdasarkan data DLH Kota Yogyakarta, potensi timbulan sampah di wilayahnya mencapai 332,48 ton per hari.