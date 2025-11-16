Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 16 November 2025: Siang dan Sore Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (16/11).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan sejak pagi hingga sore hari, tetapi malam hari mulai langit mulai cerah.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Sleman
Pagi: Berawan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
