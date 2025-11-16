Jadwal Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Minggu 16 November 2025: Film Terbaru Siap Menghibur
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan dengan menonton film di bioskop, berikut adalah rangkuman jadwal tayang film-film menarik di tiga bioskop terkemuka di Yogyakarta hari ini, Minggu, 16 November 2025.
Berbagai pilihan genre mulai dari drama, horor, aksi, hingga musikal siap memanjakan para penonton.
Plaza Ambarukmo XXI
Plaza Ambarukmo XXI menawarkan kombinasi film lokal dan Hollywood yang sedang hangat:
Sampai Titik Terakhirmu (Drama, 117 Menit, R17+):
- Showtime: 12:00, 12:30, 14:10, 14:40, 16:20, 16:50, 18:30, 19:00, 20:40, 21:10
Sosok Ketiga: Lintrik (Horor, 112 Menit, R13+):
- Showtime: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Now You See Me: Now You Don't (Aksi/Thriller, 107 Menit, R13+):
- Showtime: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Predator: Badlands (Aksi/Sci-Fi, 126 Menit, R13+):
- Showtime: 12:35, 14:40, 16:45, 18:55, 21:00
Empire XXI
Empire XXI hadir dengan pilihan film yang beragam, termasuk film musikal epik:
