Polisi Bantul Gelar Operasi Zebra Selama Dua Pekan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul menggelar Operasi Zebra Progo pada 17-30 November 2025.

Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengatakan operasi kali ini akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif dan edukatif.

Tujuan Operasi Zebra tersebut untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan," katanya.

Fokus pelanggaran yang menjadi sasaran, yaitu pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu, melawan arus hingga penindakan balap liar.

"Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya," katanya.

Menurut dia penegakan hukum akan memanfaatkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

AKPB Novita berharap masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas.