JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Mayat Pria Ditemukan Pemancing di Sungai Winongo Bantul

Mayat Pria Ditemukan Pemancing di Sungai Winongo Bantul

Senin, 17 November 2025 – 16:15 WIB
Mayat Pria Ditemukan Pemancing di Sungai Winongo Bantul - JPNN.com Jogja
Evakuasi mayat yang ditemukan di Sungai Winongo Kecil pada Minggu (16/11). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga Gadingsari, Sanden, Kabupaten Bantul ditemukan meninggal dunia di Sungai Winongo Kecil pada Minggu (16/11).

Mayat korban bernama Rintono itu ditemukan mengambang di sungai dan diketahui oleh seorang pemancing pada pukul 02.00 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pemancing tidak mengikuti arah mayat karena tidak menguasai medan. 

Baca Juga:

Akhirnya ia menginformasikan temuan tersebut kepada warga lain.

"Warga berusaha mencari keberadaan mayat yang mengapung di sungai dan akhirnya pada pukul 07.00 WIB menemukan mayat tersangkut di pohon bambu," katanya. 

Selanjutnya penemuan mayat itu dilaporkan ke pihak berwajib. 

Baca Juga:

"Korban meninggal diperkirakan lebih dari 48 jam," ujarnya. 

Polisi awalnya belum bisa memastikan identitas korban karena kondisinya mulai membusuk.

Polisi sempat kesulitan mengungkapkan identitas mayat seorang pria yang ditemukan di Sungai Winongo Kecil, Bantul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penemuan mayat mayat sungai winongo kecil kasus penemuan mayat bantul mayat bantul mayat Jogja penemuan mayat jogja polres bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU