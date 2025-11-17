Mayat Pria Ditemukan Pemancing di Sungai Winongo Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang warga Gadingsari, Sanden, Kabupaten Bantul ditemukan meninggal dunia di Sungai Winongo Kecil pada Minggu (16/11).

Mayat korban bernama Rintono itu ditemukan mengambang di sungai dan diketahui oleh seorang pemancing pada pukul 02.00 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pemancing tidak mengikuti arah mayat karena tidak menguasai medan.

Akhirnya ia menginformasikan temuan tersebut kepada warga lain.

"Warga berusaha mencari keberadaan mayat yang mengapung di sungai dan akhirnya pada pukul 07.00 WIB menemukan mayat tersangkut di pohon bambu," katanya.

Selanjutnya penemuan mayat itu dilaporkan ke pihak berwajib.

"Korban meninggal diperkirakan lebih dari 48 jam," ujarnya.

Polisi awalnya belum bisa memastikan identitas korban karena kondisinya mulai membusuk.